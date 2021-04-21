Ürdün'de darbeyi Prens Selman ve Dahlan planlamış

Ortadoğu’nun karanlık adamı Muhammed Dahlan da yerel kabileleri örgütlemekle görevlendirildi. MBS destek karşılığında Kudüs’teki kutsal yerlerin kontrolünü istedi.

Lübnan merkezli El-Ahbar gazetesinin haberine göre, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, işgal altında bulunan Kudüs’te kutsal yerlerin vesayeti karşılığında İsrail’in Ürdün Kralı 2. Abdullah’ı devirme planını desteklediği önü sürüldü. Gazete, Ürdünlü bir güvenlik yetkilisinin, Kral Abdullah’ı devirme girişiminin İsrail, BAE, Suudi Arabistan ve ABD’yi içeren bir “plan” olduğunu söylediğini aktardı. Gazeteye ismini vermeyen yetkiliye göre, “büyük ve karmaşık” darbe girişimi birçok tarafı içeriyordu ancak Kral Abdullah, ülke içi ve bölgesel dengeleri korurken darbe girişimini sakin bir şekilde engellemeyi başardı.

Darbeyle, Kral Abdullah’ın yerine üvey kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin’in geçmesi planlanıyordu. Darbe girişiminin ABD’nin onayıyla başladığı iddia edildi. Darbe planında, Ortadoğu’nun kiralık katili Muhammed Dahlan ise Ürdün’deki Filistinlileri ve yerel kabileleri harekete geçirmekle görevlendirildi. Muhammed Dahlan’ın adı 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde de gündeme gelmişti. Ürdün’de darbe girişimi soruşturmasında tutuklanan Bassem Avadallah’ın Suud Veliaht Prensinin danışmanlığını yaptığı biliniyordu. Habere göre Suudi Arabistan, güneydeki bazı kabileleri silahlandırdı ve gerekirse askeri harekat yapmaları karşılığında onlara vatandaşlık hakkı da verdi.

Biden’dan BAE’ye f-35 onayı

ABD yönetimi, eski Başkan Donald Trump döneminde Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) onay verilen F-35 ve diğer bazı askeri satışlarının incelemesini tamamladığı ve satış işleminin başlatılması için onayı bugün (dün) Kongreye iletileceği bildirildi. ABD Dışişlerinden isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, “Yönetim bugün BAE’ye F-35 uçakları, MQ-9 İnsansız Hava Sistemleri (IHS) ve mühimmatın satış teklifini işleme koyacağını teyit ediyorum” ifadelerini kullandı. Yetkili, BAE yönetimi ile teslimat öncesinde, sırasında ve sonrasında yapacakları ve yükümlülükleri konusunda istişarelere devam ettiklerini belirtti.