AjansHaber.com.tr Gündem Ürdün, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı

Ürdün, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı

Ürdün, İsveç'te aşırı sağcı bir politikacı tarafından Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, barış içinde bir arada yaşamayı tehdit eden, şiddet ve nefreti körükleyen İsveç'teki bu eylemin kabul edilmediği ve kınandığı belirtildi.

Açıklamada, "Ötekini kabul ve barış kültürünü yaymak ve güçlendirmek, hoşgörü, ortak saygı değerleri konusunda farkındalık yaratmak, aşırılık, kin ve nefrete teşvikten kaçınmak herkesin uyması gereken bir sorumluluktur." ifadesi kullanıldı.

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Sözleşmeliye kadro teklifi TBMM'den geçti!
Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Romanlara müjde!
AK Parti'den yeni YÖK kanunu!
Tekirdağ'da 500 litre etil alkol ele geçirildi
Erdoğan: "Hazımsızlığın ilk değil son örneğidir"
Kapsamlı borç yapılandırma paketi geliyor!