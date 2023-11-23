Uraloğlu: “Kalkınma Yolu Projesi devam ediyor”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'nde çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Ülkemizden geçen 2 bin 88 kilometre demir yolu bağlantısı için 615 kilometre yeni hat, 1912 kilometrelik kara yolu koridoru içinse 320 kilometre yeni otoyol yatırımı planladık." dedi.

Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2024 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaptı.

Türkiye'nin dünyaya entegre olduğu uluslararası kara yolu koridorlarının ülkeden geçen kesiminin yaklaşık 13 bin kilometre olduğunu aktaran Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu ile Çin'den Türkiye'ye ulaşan yeni ipek yolunu, Marmaray üzerinden Avrupa'ya bağladıklarını söyledi.

Bakan Uraloğlu, Bakü Limanı'nın, Azerbaycan ile aradaki mesafeyi kısaltacak olan Zengezur Koridoru ile doğrudan Türkiye'ye bağlanacağına işaret etti.

Abdulkadir Uraloğlu, "Hindistan, Doğu Asya ve Basra Körfezi üzerinden Irak'a gelecek yükleri Avrupa'ya ulaştıracak Kalkınma Yolu Projesi'nde çalışmalar devam ediyor. Ülkemizden geçen 2 bin 88 kilometre demir yolu bağlantısı için 615 kilometre yeni hat, 1912 kilometrelik kara yolu koridoru içinse 320 kilometre yeni otoyol yatırımı planladık." bilgisini paylaştı.

2053 net sıfır emisyon hedefi kapsamında kara yolunda yıllık yük taşımacılığı payını azaltarak demir yolu payını artıracaklarını anlatan Uraloğlu, son 21 yılda hayata geçirilen mega projelerle karbondioksit emisyonunda yaklaşık 25 milyon ton düşüşe bağlı olarak toplam 204 milyon dolar fayda sağlandığını dile getirdi.

Ulaştırma ve haberleşme alanında son 21 yılda 250 milyar dolar yatırım yaptıklarını belirten Uraloğlu, bugüne kadar 42 milyar dolar tutarında kamu özel işbirliği projesini hayata geçirdiklerini ve 6 milyar dolarlık projelerin de yapımının devam ettiğini aktardı.

Uraloğlu, Bakanlık bünyesindeki tüm sektörlere bu yıl 192 milyar 795 milyon lira yatırım ödeneği ayrıldığını dile getirerek, 2053 vizyonuyla ülkenin ihtiyaç duyduğu ulaştırma ve altyapı yatırımlarını gelecek 30 yıl için planladıklarını vurguladı.

Demir yolu sektöründe tüm raylı sistem araçlarının milli ve yerli imkanlarla tasarımının ve üretiminin gerçekleştirilmesine öncelik verdiklerini kaydeden Uraloğlu, "Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya-Karaman ve Ankara-Sivas hatlarında hızlı tren işletmeciliği sunmaktayız. Toplam 80 milyon yolcu seyahat etmiştir." diye konuştu.

Uraloğlu, Bakanlığın İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Konya'da yapımı devam eden 120 kilometre, planlama aşamasında ise 374 kilometre hattının bulunduğunu açıkladı.

Marmaray'ı 1 milyarın üzerinde yolcu kullandı

Bugüne kadar 1 milyarın üzerinde yolcunun Marmaray'ı kullandığına dikkati çeken Uraloğlu, geçen yıl hizmete açılan Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunun bu zamana kadar yaklaşık 9 milyon, ocakta açılan İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metrosunun 10 ayda 4,2 milyon, nisanda açılan Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir metrosunun ise yaklaşık 2 milyon yolcuya ulaşım imkanı sağladığını belirtti.

Uraloğlu, Ankara'da nisanda hizmete açılan AKM-Gar-Kızılay metro hattını ise bugüne kadar 653 bin yolcunun kullandığını kaydetti.

Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli arasında hızlı tren hattı çalışmalarının devam ettiğini belirten Uraloğlu, 201 kilometre uzunluğundaki hat tamamlandığında Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arasının 2 saat 15 dakika olacağını ifade etti.

Ankara-İzmir mevcut demir yolunun 824 kilometreden 624 kilometreye indirilerek seyahat süresinin yaklaşık 3 buçuk saate düşeceğinin altını çizen Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"313 kilometre uzunluğundaki Mersin-Adana-Osmaniye ve Gaziantep hızlı tren hattı ile Adana-Gaziantep arasında seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya inecektir. 229 kilometrelik Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattı ile yolcu seyahat süresi 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 2,5 saate düşecektir. Ankara-Sivas hızlı demir yolu ile entegre olan Yerköy–Kayseri hızlı tren hattı ile İstanbul-Kayseri arası ulaşım 5 Saat 15 dakika olacaktır. Ankara-Kayseri arasında ise ulaşım süresi 2 saate inecektir. Konya-Karaman hızlı tren projesinin devamı olan 135 kilometrelik Karaman-Ulukışla hızlı tren projesinin yapımı hızla devam etmektedir. Karaman-Ulukışla seyahat süresi 1 saat 35 dakikaya düşecektir."

Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi'nin 344 kilometre olduğunu anımsatan Uraloğlu, seyahat süresinin 80 dakikaya ineceğine dikkati çekti.

Abdulkadir Uraloğlu, Orta Koridor güzergahlarından Zengezur Koridoru'ndan geçecek demir yolunun ülke sınırlarındaki 224 kilometrelik kesimin ihalesini yaptıklarını bildirdi.

Ankara ile Karadeniz'i hızlı trenle buluşturacak olan Kırıkkale-Çorum-Samsun hızlı tren hattının planlama çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Uraloğlu, Aksaray-Ulukışla-Yenice hızlı tren hattı ile ana yük koridorunda kuzey güney aksında ihtiyaç duyulan kapasitenin temin edileceğini, Divriği-Kars-Hudut demir yolu hattının rehabilitasyonla tamamen modernizasyonunun sağlanacağını söyledi.

Lojistik sektöründe demir yolu kullanımını arttırma hedefi kapsamında, Çukurova Bölgesinde yer alan liman sanayi ve serbest bölgelerinin İltisak Hattı bağlantılarını planladıklarını aktaran Uraloğlu, "Karadeniz doğal gazı rezerv alanına hizmet eden ve bölgenin kalkınmasında önemli rol oynayacak Filyos Limanı ve Filyos Endüstri Sanayi Bölgesi İltisak Hattı Bağlantısı projemizin de planlama çalışmaları devam etmektedir. Dörtyol-Hassa Otoyol ve Demiryolu Bağlantısı Projesi ile bölgenin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Karadeniz Sahil Demiryolu Projesi'nin etüt proje çalışmalarını 2024 yılında başlatmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

2028'e kadar 1006 kilometre yeni otoyol yatırımı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, bölünmüş yol yatırımlarıyla trafik güvenliğini artırarak kazalardaki ölüm oranını düşürdüklerini vurgulayarak, ülkede trafik akışının yoğunlaştığı koridorları belirleyip bu akslarda yol standartlarını yükselttiklerini anlattı.

Uraloğlu, 2035'te her iki araçtan birinin elektrikli ve paylaşımlı seyahat oranının yüzde 14 olmasının beklendiğine işaret ederek, "Hasdal-İstanbul Havaalanı arasında Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemi ile araç-araç, araç-altyapı haberleşmesi gibi yenilikçi teknolojilerin uygulamasını gerçekleştireceğiz. 2028'e kadar 1006 kilometre yeni otoyol yatırımı gerçekleştireceğiz. 308 kilometre yeni otoyolun yapılmasıyla Marmara Ringi 1255 kilometreye ulaşacaktır." dedi.

Bakan Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun önemli bir kesimi olan 45 kilometrelik Nakkaş-Başakşehir otoyolunun yapımına hızla devam edildiğinin altını çizerek, "Sarıyer-Kilyos tünelinin hayata geçirilmesiyle Sarıyer'e ulaşım süresi ortalama 35 dakikadan 5 dakikaya inecektir. Toplam 440 kilometrelik Akdeniz Sahil Yolu'nun tamamlanmasıyla, Mersin-Antalya arası seyahat süresi 4 saatin altına düşecektir." diye konuştu.

Ankara-Kırıkkale-Delice ile Antalya-Alanya projelerinin ihalesinin aralıkta yapılacağını söyleyen Uraloğlu, Kuzey Marmara otoyolunu Ankara'ya bağlayacak olan Akyazı-Ankara otoyolunu da planlara dahil ettiklerini dile getirdi.