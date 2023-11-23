Uraloğlu: “Biz öyle imkan bulduk, öyle yaptık”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçe teklifi, kesin hesap ve Sayıştay raporu görüşmeleri tamamlandı. Görüşmelerin ardından milletvekillerinin görüş eleştiri ve sorulara yanıt veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şunları söyledi:

Parası olan otoyoldan gider

"Kamu özel iş birliği projeleri konusunda; Her türlü ulaşım yapısı ama daha çok karayolunda kullandık. Öncelikle bir talebi tespit edersiniz sonra o taleple ilgili hangi yöntemle yapabileceğinizi konuşursunuz. Finansmanından, ihale yöntemine kadar bunu konuşursunuz. Bütün sayıları alırsınız hızından, araç cinsine, yüküne kadar alırsınız. Sonra oradaki potansiyeli, ekonomik gelişmeyi dikkate alırsınız. Belli aşamalara göre oradaki istatistikleri tutarsınız. Ona göre de bunu ülkenin içinde bulunduğu bütçe imkanları, kaynaklara göre hangi yöntemle yapmanız gerektiğine karar verirsiniz. Bunlardan bir tanesi; milli bütçeyle yapmaktır, bir tanesi; dış krediyle yapmaktır, bir tanesi de; kamu özel iş birliği yöntemiyle yapmaktır. Burada en çok eleştirilen yap-işlet-devret modeli, biz öyle imkan bulduk öyle yaptık. Yarın farklı imkan bulduğumuzda öyle de yapacağız. Parası olan otoyoldan gider. Mevcut devlet yolu rahatlamış olur parası olmayanda oradan rahat rahat gider.

Haydarpaşa Garı gündemimizde yok

Haydarpaşa Garı ile ilgili oranın birilerine satılması devredilmesi gündemimizde yok. Turizm Bakanımıza devrediyoruz. Orada tam bir turistik destinasyonla İstanbul'a ve ülkemize orayı kazandıracağız, asli görevini de yürütmeye devam edecek. Sabiha Hökçen Havalimanındaki 2'nci pist bitti. Bugünlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın müsait olduğu bir programla resmi açılışını yapacağız. Sabiha Gökçen'deki tek pistteki günlük uçuş 700. Bugün itibarıyla da yıllık 36 milyon yolcuya hizmet etmeye başlamıştır. Sayıştay raporlarıyla ilgili; sayıştay raporlarının nihai halinin neye geldiğinden bakmak lazım. Sorgunun gereğini yapmışsak o kapanmış demektir.

İstanbul depremiyle ilgili bütün önlemleri aldık

Deprem bölgesinde ulaştırma yapılarında bir Malatya- Adıyaman arasındaki demiryolu hattı ve Hatay Havalimanı dışında ciddi bir aksaklığımız olmadı. Bu yapılar gereken performansı göstermiştir. İstanbul depremiyle ilgili almamız gereken bütün önlemleri aldık. Viyadüklerdeki, yollardaki her türlü önlemin almasına kadar, bu anlamda bir problem ve riskimiz yok. Tüvtürk'teki muayene bedellerinin yüksekliği sözleşme gereği her yıl güncellenmektedir. Buna yapabileceğimiz bir şey yoktur. Demiryollarını özelleştirmiyoruz, daha pratik olması için nasıl özerkleştiririz diye gayret ediyoruz."