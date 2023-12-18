Uraloğlu: “197 Milyar dolarlık yatırım planlıyoruz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığına ilişkin bir sunum yaparak çeşitli bilgiler verdi. Konuşmasının ilk bölümünde bütçe görüşmeleri sırasında hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’e rahmet dileyen Uraloğlu, “Cumhuriyetimizin 100. yılının coşku ve heyecanını yaşarken, geriye dönüp baktığımızda, bir asra sığacak işlerin 21 yıl gibi kısa bir sürede hayata geçtiğini görüyoruz” diyerek şöyle devam etti:

“Karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu ve haberleşme projelerimizle ülkemizin ulaşım ve iletişim ağını nakış gibi işledik. Böylece, bilgi, yük ve yolcu taşımacılığında daha hızlı, daha güvenli ve daha ekonomik bir dönemi başlattık.

Son 21 yılda 198 Milyar Dolar yatırımı hayata geçirdik. Uluslararası döviz emtia fiyatlarını dikkate aldığımızda, Bakanlık yatırımlarımızın bugünkü varlık değeri toplam

250 Milyar Dolar’dır. Bu durum, doğru zamanda doğru finansman yöntemleriyle verdiğimiz yatırım kararlarının ülkemize ne derece katkı sağladığının bir örneğidir. Bu yatırımlarımızın, 42 Milyar Dolarlık bölümü Kamu Özel İşbirliği projeleri kapsamında yapılmıştır.

Ülke satında 233 bin kişiyle çalışıyoruz

Büyük bir aile olarak bugün itibarıyla; Ülke sathında 2.751 projede görev alan arkadaşlarımız ile birlikte, toplam 223 bin kişiyle, çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

Ulaştırma ve haberleşme alanında ülkemizin geleceğini planladığımız 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı kapsamında, yapılacak olan yatırımlarımızla da Türkiye Yüzyılı vizyonumuza yakışacak ülkemiz altyapısını, gelecek nesillerimize miras bırakacağız.

197 Milyar Dolar ilave yatırım planlıyoruz

Bu kapsamda, ülkemizin ihtiyaç duyduğu ulaştırma ve altyapı yatırımlarını önümüzdeki 30 yıl için planladık. Toplam 197 Milyar Dolar tutarında ilave yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Ana Planımız, 12. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program hedeflerimiz doğrultusunda; Lojistik Sektöründe demiryolunun etkin bir şekilde kullanımını sağlayacağız.

Mevcut 439 Km olan iltisak hattı uzunluğunu 2028 yılına kadar 663 Km’ye çıkartacağız. 2053 hedeflerimiz kapsamında, Demiryolu ve Haberleşme sektörlerine ağırlık vererek yatırımlarımızı sürdüreceğiz.

Yatırımlarımızla başta can ve mal güvenliği olmak üzere birçok alanda insanımızın yaşam kalitesini arttırdık. Çevreyollarında yatırımlarımızla 21 yıllık dönemde 2 bin 172 Km’lik yolu hizmete açtık. Ülkemizin ulaştığı konforlu ve güvenli karayolu altyapısı sayesinde; Son 21 yılda ülkemizdeki araç sayısı yüzde 217, taşıt hareketliliği de yüzde 168 artmasına rağmen kazalardaki can kaybı yüzde 81 oranında azaldı.

Demiryolunu 17 bin km’ye çıkaracağız

Akıllı ulaşım sistemlerini tesis etmek için Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Mimarisini oluşturduk. Hasdal-İstanbul Havalimanı arasında ilk deneme kesimini yapacağız. Hızlı tren hatları ile ülke genelinde 81 Milyonunun üstünde yolcuya hizmet verdik. 2028 yılına kadar demiryolu hat uzunluğunu 17 bin 11 Km’ye çıkartmayı hedefliyoruz.

2053 yılına kadar da demiryolu hat uzunluğunu 28 bin 600 Km’ye yükseltmeyi planlıyoruz. Bakanlık olarak şehir içi raylı sistem taşımacılığına desteğimiz de devam ediyor. 12 ilimizde toplam 922 Km şehir içi raylı sistem hattı işletilmektedir. Bunun 395 Km’si de Bakanlığımızca yapılmıştır.

Başta İstanbul olmak üzere İzmir, Ankara, Konya, Kocaeli, Kayseri, Gaziantep, Bursa, Erzurum ve Erzincan’da raylı sistem projelerimiz bulunuyor. Şu anda da Bakanlığımızca İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Konya olmak üzere 4 il’de 9 ayrı hat’ta toplam 119,5 Km’lik Kentiçi Raylı Sistem Hattı’nın yapımı devam ediyor. Toplam uzunluğu 374 Km olacak olan, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Ankara, Konya, Erzincan, Erzurum ve Trabzon illerinde de yeni kent içi raylı sistem hatlarımızın planlamasını yaptık.

Ülkemiz geçtiğimiz yıl Avrupa ve Dünya Havalimanları toplam yolcu trafiği sıralamasında; Avrupa ülkeleri arasında 3. sıraya, Dünyada ise 6. sıraya yükselmiştir. 34 Milyon olan Toplam Havayolu Yolcu sayısını; 2021 yılında pandemi şartlarına rağmen 128 Milyonun üzerine, 2022 yılında 182 Milyonun üzerine çıkardık. 2023 yılı sonunda ise yolcu sayımızın 216 Milyonu aşmasını bekliyoruz. 2022 yılı yolcu trafiği bazında ise 3 Havalimanımız Avrupa’da ilk 20’de, Dünya’da ise ilk 50’de yer almıştır.

İstanbul Havalimanımız Avrupa’da 1., Dünya’da 7. Sıradadır. Gerçekleştirdiğimiz projelerin çevreye olan olumlu etkisini tespit etmek için emisyon azalımını hesaplıyoruz. Hayata geçirdiğimiz mega projeler ile yaklaşık 25 milyon ton karbondioksit emisyonunda azalıma bağlı olarak toplam 204 milyon dolar fayda sağladık. Yerli ve Milli Elektrikli Aracımız TOGG artık yollarımızda. Sadece son 6 ay içerisinde ülkemizdeki elektrikli araç sayısı yüzde 351 ve elektrikli araç şarj soketi sayısı yüzde 289 oranında arttı. Bu artışın ivmelenerek devam edeceğini öngörüyoruz.

Bu yaklaşımla, Asya’dan Avrupa’ya yeni lojistik koridorları oluşturuyoruz. Kalkınma Yolu Projesi ile Hindistan, Doğu Asya ve Basra Körfezi ülkelerinden Irak’ın güneyinde inşa edilmekte olan FAV Limanına gelecek yüklerin, Türkiye’ye ve oradan Avrupa’ya ulaştırılması amacıyla 1200 Km’lik çift yönlü otoyol ve demiryolu inşa edilmesi planlanmaktadır.

Bu koridorun ülkemizdeki demiryolu geçişi 2.088 Km olacaktır. Önemli bölümü halen işletmede olan güzergahın eksik bölümlerini hızla tamamlıyoruz. Kalkınma Koridorunun ülkemizdeki karayolu geçişi ise, 1.912 Km olacaktır. 1.592 Km’lik mevcut otoyolumuza ilaveten, “Şanlıurfa-Ovaköy” arasında 320 Km uzunluğunda ve yaklaşık 2 Milyar Dolarlık yeni otoyol yatırımımızla, karayolu geçişi tamamlanacaktır.

Deprem Konutları Bağlantı ve Rezerv alanlarının 180 Km uzunluğundaki Bağlantı yolları ile altyapısı, Bakanlığımız tarafından yapılmaktadır. Çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam etmekteyiz. Bu işlerin toplam proje bedeli 15 Milyar Lira seviyesindedir.

İlave olarak Sağlık Bakanlığının talebi doğrultusunda Defne, İskenderun ve Antakya Acil Durum Hastanelerinin bağlantı ve iç yollarında da çalışmalara başlanılmış olup, Defne Acil Durum Hastanesinin BSK imalatları tamamlanmıştır. Bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve halkımıza başsağlığı diliyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Son 21 yılda hayata geçirdiğimiz yatırımlar ile Cumhuriyetimizin 100. Yılına, Türkiye Yüzyılı’na, ulaştırma ve haberleşme alanında devasa eserleri hayata geçirerek ulaştık. Ülkemizi uluslararası alanda vazgeçilmez bir düzeye taşıdık. Sizlerle paylaştığım veriler, birer sayı olmanın ötesinde vatandaşımızın hayatında karşılığı olan devrim niteliğindeki hizmet ve eserlerdir.”