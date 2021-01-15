Ordu Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz ülkelerine ve Türk Cumhuriyetlerine ihracat noktasında kolaylık sağlayacak Ünye Limanı’na 50 milyon liralık yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde Karadeniz’e sınırı olan 6 ülke limanından daha büyük ve tüm Karadeniz kıyısında lider hale gelecek bir liman ortaya çıkarmak amacıyla çalışma başlattı.

Ünye Limanı'nın kapasitesi arttırılacak

İlk etapta Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan Ünye Limanı'nda yükleme boşaltma işlemleri yapan ve süresi dolan özel firma ile sözleşme yenilenmedi. Limanda tüm yapılacak işlemleri üstlenen Büyükşehir Belediyesi, iştirak şirketlerinden ORBEL vasıtasıyla Ünye Limanının kapasitesinin arttırılması ve ekipmanların teknolojiye uygun yenilenmesi için ilk çalışmayı başlattı.

Yükleme boşaltma rıhtım sayısı 4’e çıkıyor

Bu kapsamda limanın 1 tane olan rıhtımı 4’e çıkarılacak. Halen 6.5 metre derinliğe sahip mevcut yüklemeboşaltma rıhtımının yanına 8 metre derinliğe sahip ikinci bir rıhtım inşa ediliyor. Bu çalışmanın tamamlanmasıyla açıkta bekleyen gemi sayısı düşecek.

Bunun ardından limanın derinliğinin arttırılması ve yüksek tonajlı gemilerin gelebilmesi amacıyla zemin taraması yapılacak. Bu çalışma ile limanın derinliği 10 metreye çıkarılacak.



Konteyner alanı ve roro, silo depoları inşa ediliyor

Limanın kapasite artırımını sağlamak ve geleceğin konteyner limanını ortaya çıkarmak amacıyla mendireğin bulunduğu kısımda dolgu çalışması başlatıldı. Ünye Port’un ilk ayağı olan 380 dönümlük alanın ilk etapta 80 dönümlük alanı doldurulacak. Bu 80 dönümlük alanda konteyner, silo depoları, RoRo alanı, dökme yük ve depolama alanı inşa edilecek.





Elde edilen kazanç limana harcanacak

Ordu Büyükşehir Belediyesi, liman işletmeciliğinden elde edeceği tüm gelirleri yine limanın gelişmesi ve yeni yatırım alanları için harcayacak. Böylelikle elde edilen gelir yatırıma dönüştürülecek. Limanın gelişmesiyle birlikte gemi yükleme boşaltma sayısı ve kapasitesi artacak, ayrıca nakliye ve taşıma alanında yeni iş imkanları ortaya çıkacak. 1.5 yıllık süre içerisinde tamamlanması beklenen bu çalışmalarda 50 milyon lira yatırım yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi bunların yanısıra daha önce yüklemeboşaltma işlemi yapan ve çalışma süresi dolan özel şirketin mevcut personelinin işsiz kalmaması için istihdam edebileceğini açıkladı.



Ünyeport hayali gerçek oluyor

Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından limanın devamı olarak Ünyeport Projesi kapsamında daha açık alana yaklaşık 2500 metre uzunluğunda mendirek inşa edilecek. Derinliği 14 metre olacak limanda rıhtım sayısı arttırılacak. Ünye, Ordu ve Türkiye’nin prestij projelerinden biri olacak Ünye Konteyner Limanı (Ünye Port), tüm Karadeniz Bölgesini etkileyecek ve Türk cumhuriyetlerine hizmet verecek konteyner limanı haline getirilecek.