Ünsal: "Diyabetli çocuklarımızın yaşadığı bu zulme son verilmeli"

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ileri derecede kanser hastası olan 6 yaşındaki Yusuf Kerim Sayın'ın cezaevinde bulunan annesi Gülten Sayın'ın hala serbest bırakılmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yapan Ünsal, "Yusuf Kerim belki de hayatının son döneminde annesinin sevgisine ihtiyaç duyuyor. Annesinin şefkati onun bağışıklığını güçlendirecek. Ben Erdoğan'a bir kez daha çağrı yapıyorum; Yusuf Kerim'in annesinin infazını erteleyin." diye konuştu.

Ünsal, Türkiye'de tip 1 diyabetli 20 binin üzerinde çocuk olduğunu anlatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yıl 27 Haziran'da tip 1 diyabet hastası çocuklar için şeker ölçüm sensörlerinin SGK tarafından ücretsiz verileceğini açıkladığını ancak sözünü tutmadığını öne sürdü. Çocukların günde birçok kez şekerinin ölçülmesi için parmaklarından kan alındığını dile getiren Ünsal, "Verdiği sözün üzerinden 7 ay geçti ama Erdoğan sözünü tutmayınca millet yine sıkıntı içine girdi. Aileler teneffüste çocuklarının yanına giderek kanını alıyor, şekerini ölçüyor. Diyabetli çocuklarımızın yaşadığı bu zulme son verilmeli." ifadelerini kullandı.

Ortalama bir çocuğun parmağının ayda 200-300 arasında şeker ölçümü için delindiğini vurgulayan Ünsal, "Eğer Erdoğan sözünü tutsaydı bu olmayacaktı, hem aileler hem çocuklar sevinecekti. Tip 1 diyabetli çocuklar için Yunanistan bile çocukların sensörlerinin parasını devlet güvencesinde veriyor ama Türkiye'de arsıza, hırsıza, milyarları akıtan AKP hükümeti 20 binin üzerindeki çocuğu bir sensörden bile mahrum ediyor." dedi.