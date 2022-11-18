Ünsal: "Diyabetli çocukları için aileler kredi çekiyor”

TBMM’de bir basın toplantısı düzenleyen Ünsal, bir tıp doktoru olarak 14 Kasım Diyabet Günü'nün önemine dikkati çekmek istediğini söyledi.

Türkiye'de ilaç kullanan 10 milyon, "gizli" 5 milyon diyabet hastası bulunduğunu belirten Ünsal, Tip 1 diyabetin özellikle çocukların yaşamlarını zorlaştırdığını, ülkede 7 yaş altı 20 bin, 18 yaş altı 40 bine yakın çocuğun bu hastalığı taşıdığını anlattı.

Bu çocukların insülin pompası kullanmak zorunda olduğunu dile getiren Ünsal, SGK'nin, fiyatı 25 bin lirayı aşan bu cihaz için 5 bin lira ödediğini belirtti. Ünsal, "Aileler Tip 1 diyabet hastası çocuklarının cihazını alabilmek için kredi çekiyor. AKP'li doktor milletvekillerinden duydum, SGK'nin Tip 1 diyabet hastalarında kullanılan insülin pompasını geri ödeme kapsamına alması için çalışma başlatılmış." diye konuştu.

AK Parti'nin seçim yaklaştıkça farklı girişimlerde bulunduğunu savunan Ünsal, sanatçı Ahmet Kaya'nın mezarının taşınması teklifinin bunlardan biri olduğunu söyledi. Ünsal, Kaya'nın mezarının taşınmaması gerektiğini, aksi halde daha önce bazı devrimcilerin mezarlarına yapılan saldırıların gerçekleştirilebileceğini öne sürdü.