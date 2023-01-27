Ünsal: “Bir üçüncüsünü yapamayacaksın”

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gazeteci Uğur Mumcu'nun öldürülmesinin üzerinden 30 yıl geçtiğini ancak olayın halen aydınlatılamadığını belirterek, 1993 yılının "karanlık cinayetler yılı" olduğunu ifade etti.

Servet Ünsal, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi olayına da değinerek, "Bugüne gelindiğinde MHP'li bir Ülkü Ocakları Başkanı'nın öldürüldüğünü de gördük. Ülkü Ocakları Başkanı'nın öldürülmesinin üzerinden 29 gün geçti. Sanki 90'lı yıllara geri dönüyormuşuz gibi yeni tezgahlar yaratılıyor. Seçim sürecine girdiğimiz bu dönemde sanki yeniden bu algı yaratılmak isteniyor. Halk sindirilmek isteniyor. Aydınlar tehdit ediliyor, sindirilmek isteniyor." diye konuştu.

The Wall Street Journal gazetesinde yer alan bir habere göre, Amerika'dan alınan bir Rus uçağının Türkiye havaalanındaki hangarlarda yer aldığını dile getiren Ünsal, "Tayyip Erdoğan ve Putin'in ilişkilerinden dolayı bu uçak Türkiye'deki hangarlarda tamir ediliyor. Ambargo uygulanan Rusya'nın uçaklarının bakımını, tamirini Türkiye yapıyor. Herkesin gözü önünde." dedi.

Ünsal, seçim sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Ülke seçim sürecinde ama hala bir seçim tarihi belirlenmiş değil. Tayyip Erdoğan'ın Anayasa'yı, hukuku, yargıyı bir kenara attığını ve gerçekten çaresiz bir şekilde aday olamayacağını bilerek parlamentodan 360'ı bulamayınca parlamentoyu feshetme yetkisini kullanacağını söylediğini duyuyoruz. Ey Tayyip Erdoğan, iki kere Cumhurbaşkanlığını yaptın, Anayasa'ya göre bir üçüncüsünü yapamayacaksın."