Ünlü YouTuber 21 yıllık kayıp davasını çözdü

Ünlü dalgıç ve YouTuber Jeremy Beau Sides, 21 yıl önce ABD'nin Tennessee kırsalında kaybolan iki gencin aracını keşfetti ve yıllardır çözülemeyen davayı çözdü.

Dalgıç Jeremy Beau Sides, 'Exploring with Nug' adlı YouTube hesabında ABD'nin birçok bölgesine giderek dalış yapıyor ve bunları hesabından paylaşıyor. Ancak Sides'ın son keşfi, 21 yıllık bir olayın çözülmesini sağladı.

CNN'e konuşan Sides, kayıp kişiler veritabanını incelerken 18 yaşındaki Erin Foster ve 17 yaşındaki Jeremy Bechtel'in ilanına rastladığını ve dikkatini çektiğini söyledi.

Sides, "İki gencin ortadan kaybolduğunu gördüğümde, bu dikkatimi çekti. Son görüldükleri kasabaya baktığımda, içinden büyük bir nehir geçtiğini gördüm ve içimden bir ses bana gitmemi söyledi" dedi. Ünlü dalgıç, yaşadığı sıradışı tecrübeyi YouTube hesabından da paylaştı.

Sides tüm çekim ve düzenleme işlemlerini kendi yaptı ve ekipmanını alarak Tennessee, White County'nin ilçe merkezi Sparta'ya doğru yola çıktı. Sides'ın ilk araması başarısız olsa da videosu Kasım ayı sonlarında Foster'ın ailesinden biri tarafından White County Şerifi Steve Page'e gönderildi. Ardından Sides, Calfkiller Nehri'nde farklı alanlarda incelemelere başladı. Kısa süre sonra Sides çiftin son olarak görüldüğü aracın sular altındaki enkazına ulaştı.

Polis, Sides'in çağrısını aldıktan sonra, dakikalar içinde olay yerine geldi ve hızla plaka üzerinden eşleşme yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda 1998 kayıp şahıs davasıyla bağlantılı aracın içindeki insan kalıntıları bulundu.

White County polisi, 1 Aralık'ta, Nisan 2000'de kayıp olduğu bildirilen 18 yaşındaki Erin Foster ve 17 yaşındaki Jeremy Bechtel'in kullandığına uyan bir araba bulduğunu doğruladı.

Sides ise sonuca ulaşmanın heyecan verici olduğunu söylese de iki gencin ölümü ortaya çıkmasının üzücü olduğunu ifade etti. Sides en azından kayıp davası çözüldüğü için ailelerin içini bir nebze de olsa rahatlattığını belirtti.