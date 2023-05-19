Ünlü yıldızın menajeri, Fenerbahçe için İstanbul'da!

Trabzonspor derbisinde bir de transfer sürprizine imza atan Fenerbahçe yönetimi, Crystal Palace'ın yıldız oyuncusu Wilfried Zaha'nın menajerini Kadıköy'e getirdi.

Sports Digitale'in haberine göre, Fenerbahçe, Crystal Palace ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Wilfried Zaha ile masaya oturdu. Wilfried Zaha'nın menajerini İstanbul'a çağıran Fenerbahçe, sözleşme görüşmelerine başladı.

Zaha'nın menajeri, Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı lig maçını da locadan izledi.

Zaha'nın Suudi Arabistan'a gitmek istemediği, ondan dolayı Al-İttihad'ın teklifi geri çevirdiği kaydedildi.

Wilfried Zaha'nın Avrupa'da oynayabileceği ve şampiyonluk için mücadele edeceği bir kulüp aradığı, Fenerbahçe'nin görüşme teklifine ise sıcak baktığı öğrenildi.