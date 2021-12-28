Ünlü tenisçiye cinsel saldırı skandalında gelişme

Geçen ay eski Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli’yi cinsel saldırıyla suçlayan ünlü Çinli tenisçi Shuai Peng, suçlamasını kameralar önünde geri aldı. Singapur medyasına konuşan Shuai Peng, kimseyi cinsel saldırıyla suçlamadığını söyledi.

Her ne kadar ünlü tenisçi cinsel saldırı suçlamasını geri çektiyse de, bunun baskı altında yapılan bir açıklama olduğuna inanılıyor.

O fotoğraf tepki çekti

Bütün bunlar yaşanırken yeni bir iddia geldi. Nikkei Asia'da yer alan habere göre, ünlü tenisçiye cinsel saldırı yapmakla suçlanan Eski Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli’nin bir fotoğrafı olimpiyatların yapılacağı yerlerden birinden sergileniyordu.

Habere göre, Olimpiyatların yapılacağı Zhangjiakou'da bir kayak tesisinin dinlenme alanında sergilenen fotoğrafı sporseverlerin tepkisini çekti.

Zhang Gaoli (solda)

Ne olmuştu;

Ünlü Çİn'li tenisçi Peng, Weibo’dan 1600 kelimelik bir açıklama paylaşmış ve Zhang ile cinsel ilişkiye girmeye zorlandığını açıklamıştı.

Açıklamadaki satırlardan birinde, "Neden geri gelip beni aradın, evine aldın ve seninle seks yapmaya zorladın?” sözleri geçiyordu.

Gönderi dakikalar sonra kaldırıldı ve Peng bir süre kamuyunda görülmedi.

Bazı tenisçiler ve sporcular Twitter'da #WhereisPengShuai (Shuai Peng Nerede) etiketiyle konuya dikkat çekti.

Bu kişiler arasında Novak Djokovic, Naomi Osaka, Serena Williams gibi ünlü tenişsçiler de bulunuyordu.

Daha sonra Çin devlet medyası, Peng’in resimlerini yayımladı ve WTA'ya yazdığı iddia edilen ve "Her şey yolunda" dediği bir e-postayı paylaştı. Bu e-posta tenis camiasında şüphe ile karşılandı. WTA, Peng'den aldıkları e-postanın doğruluğunu sorguladığını açıkladı.

Pazar günkü röportajda tenis yıldızı, e-maili Çince yazdığını ve Çin devlet medyası tarafından yayınlanan mesajın İngilizce çevirisinin de doğru olduğunu da söyledi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi yetkilileri, Peng ile iki kez görüntülü görüşme yaptıklarını, kendisinin güvende ve iyi olduğunu söylediğini bildirdi.

Ancak birçok kişi tenis yıldızının devlet baskısı altında olduğuna ve sansürlendiğine inanıyor.