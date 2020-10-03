Ünlü sunucu Ertem Şener istifa etti

Spor medyasında bir dönem sona erdi. 9 yıldır Beyaz TV Spor Müdürü görevini yürüten ve Beyaz Futbol ile Derin Futbol programlarının sunuculuğunu yapan Ertem Şener, görevini bıraktı.

Şener, Beyaz Futbol ve Derin Futbol'da Sinan Engin, Ahmet Çakar, Rasim Ozan Kütahyalı, Abdulkerim Durmaz ile program yapıyordu.

Deneyimli televizyoncu, hem spor müdürlüğü görevinden istifa etti hem de hazırlayıp sunduğu programları bıraktığını açıkladı. Ertem Şener, Beyaz TV'deki odasını toplayarak kanaldan ayrıldı.

"KENDİ İSTEĞİMLE YOLLARIMI AYIRDIM"

Sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şener, "Kamuoyuna açıklamam; Gördüğüm lüzum üzerine Beyaz Tv ile bugün "KENDİ İSTEĞİMLE" yollarımı ayırdım. Beyaz Futbol ve Derin Futbol'a bundan sonraki yayın hayatında başarılar dilerim. Sn. Osman Gökçek'e 9 yıldır gösterdiği ilgi ve alaka için teşekkürlerimi borç bilirim" ifadelerini kullandı.