Ünlü spor spikeri Fikret Engin hayatını kaybetti
Ünlü spiker ve televizyon programcısı Fikret Engin hayatını kaybetti. Engin, 25 Mayıs'ta şeker komasına girerek hastaneye kaldırılmıştı.
Ünlü spiker ve televizyon programcısı Fikret Engin bir süredir gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Fikret Engin'in 25 Mayıs'ta şeker komasına girerek hastaneye kaldırıldığı ve gece saatlerinde hayatını kaybettiği bilgisi edinildi.
Haberin yayılmasının ardından spor basını emekçileri ve sevenleri taziye dileklerinde bulundu. Fikret Engin, Murat Özarı ile birlikte TV8'deki Bay Tahmin programıyla hafızalara kazınmıştı.
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