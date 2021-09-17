Ünlü spikerlerin sabah kuşağında reyting savaşı

Haber kanallarının ünlü spiker ve sunucuları sabah kuşağı programlarına transfer olmaya devam ediyor. Reyting savaşında giderek önem kazanan sabah kuşağı programları yeni format ve yeni yüzlerle izleyici karşısına çıkıyor.

Ece Üner

Geçen yayın döneminde Show TV Ana Haber bültenini sunan Ece Üner, kurumundan istifa ederek Kanal D'ye transfer oldu. Ünlü spiker "Ece Üner ile Susma" adlı realty show ile izleyicisiyle buluştu.

Didem Arslan Yılmaz

CNN Türk ve Habertürk'de yaptığı programlar ve siyasi tartışma programlarındaki başarılı moderasyonuyla tanınan Didem Arslan Yılmaz da sabah kuşağına transfer oldu. Başarılı spiker geçen yıl Habertürk'den ayrıldı. Arslan, Show TV ekranlarında yayınlanan "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı realty show'un sunulucuk görevini üstleniyor.

Balçiçek İlter

Habertürk'de yaptığı programlar ve röportajlarla tanınan gazeteci Balçiçek İlter geçtiğimiz yayın dönemlerinde sabah kuşağına geçen ilk spiker olmuştu. İlter, hafta sonu Kanal D ekranlarında yayınlanan "Balçiçek'le Sohbete Geldik" isimli söyleşi programını sunuyor.