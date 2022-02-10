Ünlü şovmen Meriç Erkan, adını ve hayatını değiştirdi
Ahu Tuğba'nın eski sevgilisi olan ve bir dönemlerin şov programlarında renkli kişiliği ile ünlenen Meriç Erkan, hayatını ve adını değiştirdi.
Bir dönemler televizyon programlarının vazgeçilmezi olan şovmen Meriç Erkan'ın yaşadığı büyük değişim, görenleri hayrete düşürdü.
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Oyuncu Ahu Tuğba'nın eski sevgilisi olan Meriç Erkan renkli kişiliği ile tanınıyordu.
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Çılgın dansları ile izleyecilerin hafızasında yer edinen Erkan, şimdilerde ise son derece farklı br hayat yaşıyor.
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İsmini "Mahmut" olarak değiştiren Erkan, Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada, "Nasuh tövbesi"ettiğini söylerken, 'bambaşka bir hayata geçtiğini' ifade etti.
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