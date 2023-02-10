Ünlü şarkıcı Karsu'dan peş peşe acı haberler!
Şarkıcı Karsu depremde yakınlarına ulaşamadığını takipçileriyle göz yaşları içerisinde paylaşmıştı. Karsu sevenleri gelişmeleri yakından takip ederken, nenesinin mutlu haberini duyurmuştu. Ardından üzücü haberleri peş peşe verdi. Kuzeninin ailesini ve halasını kaybettiğini duyurdu.
Hatay'ın Karsu köyünden 1990 yılında Hollanda'ya göç eden bir ailenin kızı olan şarkıcı Karsu, Hatay'da yaşayan ailesinin enkaz altında olduğunu söyleyerek gözyaşları içinde yardım istemişti.
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Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda halasının hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
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Karsu, sosyal medyada yeni yaptığı paylaşımda küçük yeğeni de dahil olmak üzere kuzenini ve kuzeninin eşini de kaybettiğini duyurdu.
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‘’Bizde çok kayıp var’’
Hataylı olan, yaşamını Hollanda'da sürdüren Karsu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda enkaz altında kalan akrabaları için gözyaşları içinde yardım istemişti:
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