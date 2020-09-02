Ünlü şarkıcıdan tepki çeken hareket
Geçtiğimiz günlerde eşi Kıvılcım Ural ile arası açıldığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Kaan Tangöze, bu sefer de trafik kurallarını hiçe sayarak 1,5 yaşındaki kızını aracın ön koltuğuna oturttu.
Koronavirüs tedbirlerine uymadığı için eşi Kıvılcım Ural ile arası açan Kaan Tangöze, aradaki buzları eritti. Önceki gün dışarı çıkan ikili, araçlarıyla yolculuk ederken trafik kurallarını hiçe saydı.
1,5 YAŞINDAKİ KIZINI ÖNE OTURTTU
İstinye'de sahil boyu arabalarıyla turlayan çiftin yanında 1,5 yaşındaki kızları İlayda da vardı. Ural'ın kızıyla ön koltuğa oturarak trafik kurallarına uymadığı gözlendi.
MASKE KURALINA UYMAYAN EŞİNE SESSİZ KALMADI
Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile eşi Kıvılcım Ural'ın geçtiğimiz haftalarda çıktıkları Bodrum tatilleri maske tartışması yüzünden kötü bitmişti. Virüse karşı alınan tedbirlerine uymaya çalışan Ural, eşi maske takmadan yürüyüş yapmaya çıkınca sinirlenerek İstanbul'a dönmüştü.
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