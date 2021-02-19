Ünlü oyuncu Toygun Ateş hayatını kaybetti

Film çekimleri esnasında koronavirüse yakalanan ve durumu ağırlaştığı için yoğun bakıma alınan usta oyuncu Toygun Ateş'ten acı haber geldi.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, yaptığı açıklamada, Kovid-19 enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakımda cihaza bağlı tedavi gören Toygun Ateş'in vefat ettiğini bildirdi.

Ateş'in 9 gündür hastanede tedavi gördüğünü belirten Beytur, "Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

FİLM ÇEKİMLERİNDE KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

Film çekimi için Malatya'da bulunan 66 yaşındaki Ateş'in yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmış, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan oyuncu, Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlanmıştı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çekilen Gizemli Köy filminin yönetmeni Okan Ege Ergüven, AA muhabirine, yaklaşık 3 aydır filmin çekimlerinin sürdüğünü, Ateş'te halsizlik olduğunu fark edince çekimleri iptal ettiklerini anlattı.

'ÇEKİMLERE ARA VERDİK'

Sağlık ekiplerinin yaptığı testin pozitif çıkması üzerine Toygun Ateş'in hastaneye kaldırıldığını dile getiren Ergüven, "Sette zaten koronavirüs nedeniyle az kişiyle çalışıyoruz. Bugün vefat ettiğini üzüntüyle öğrendik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Çekimlere ara verdik." diye konuştu.

TOYGUN ATEŞ KİMDİR?

2 Haziran 1954’te İstanbul’da dünyaya gelen Toygun Ateş, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.

Çok sayıda tiyatro oyununda oynayan Ateş, sinema oyunculuğuna 1976’da ‘Mağlup Edilemeyenler’ filminde başladı.

O yıldan itibaren 100’den fazla sinema ve dizi filminde oynadı. Seslendirme sanatçısı olarak hem seslendirme yönetmenliği hem çeşitli yapımlar için seslendirmeler yaptı. Sinema yönetmeni ve senaryo yazarı da olan Ateş, yeni projelerde oyuncu, yönetmen, senarist olarak yer almaya devam ediyordu.