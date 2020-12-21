Ünlü oyuncu Taner Ölmez evleneceği tarihi açıkladı

Mucize Doktor dizisindeki rolüyle adından söz ettiren Taner Ölmez, uzun süredir aşk yaşadığı nişanlısı Ece Çeşmioğlu ile 2021 yılının yaz ayında evleneceğini açıkladı.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinde Otizm ve Savant Sendromu doktor Ali Vefayı canlandıran Taner Ölmez, Fatih Portakal'ın YouTube yayınına konuk oldu. Özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, ilk kez ilişkisi hakkında konuştu.

"BU YAZA EVLENİYORUZ"

Uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Ece Çeşmioğlu ile aile arasındaki bir törenle nişanlanan oyuncu, Fatih Portakal'ın "Aşk hayatın nasıl?" sorusu üzerine şunları söyledi: "Ben nişanlıyım, çok mutlu bir ilişkim var. Korona olmasaydı ben şimdiye evlenmiştim. Korona biterse bu yaza, bitmezse de çok az kişiyle nikah salonuna gidip kıyarız. Bunu da ilk defa senin kanalında açıklıyorum."