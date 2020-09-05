Ünlü oyuncu Mehmet Esen'den İBB'ye tepki!
Ünlü oyuncu Mehmet Esen, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Adalar Belediyesi'ne sert tepki gösterdi.
Adalarda elektrikli araçları kullanan belediye personelinin bilinçsizliğine tepki gösteren Mehmet Esen, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'e seslendi. Personelin eğitimsizliğine dikkat çeken Esen, "İnsana, kediye, köpeğe, martıya durmadan korna çalan personelinizi uyarın, eğitin." dedi.
Oyuncu Mehmet Esen, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Adalar Belediyesi'ne sert çıktı. Personelin eğitimsizliğine sitem eden Esen, belediye personelinin bilinçsizliğine tepki gösterdi.
Adalarda elektrikli araçları kullanan belediye personelinin bilinçsizliğine dikkat çeken Esen, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'e seslendi:
"Lütfen adalarda hizmete başlayan ulaşım araçlarının korna çalmasını yasaklayın. İnsana, kediye köpeğe, martıya durmadan korna çalan personelinizi uyarın, eğitin. Hindistan'da ineklere gösterilen saygıyı belki adalarda da başarabiliriz."
"Çarşılarda kaldırımlar işgal edilmiş. İnsanlar yoldan yürümek zorunda. Yaşlılara, çocuklu ailelere korna çalıyorlar. Bekleyecekler. Bunları personelinize öğreteceksiniz. Burası ada. Öncelik yayaların."
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