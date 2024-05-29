Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

‘Umudun Kıyısında’ , ‘Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi’ , ‘Yüksek Sosyete’ gibi yapımlarda rol alan ve ‘Kasaba Doktoru’ dizisiyle yıldızı parlayan Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti. Çomoğlu, 2 yıldır kanser tedavisi görüyordu.

Acı haberi Gülşah Çomoğlu'nun eşi Gökhan Günal, Instagram sayfasından duyurdu:

"Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımızın annesi Gülşah Çomoğlu'nu maalesef kaybettik. Cenazesi yarın perşembe günü öğle namazını müteakip Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kalkacak. Kanlıca Camii'nde defnedilecektir."

GÜLŞAH ÇOMOĞLU KİMDİR?

Gülşah Çomoğlu, 30 Mayıs 1986'da Ankara'da doğdu. Gülşah Çomoğlu, Bilkent Üniversitesi Konservatuvar Bölümünden mezun oldu. Kısa sürede başarısı sayesinde yapımcılar tarafından aranan oyuncular arasına girdi. "İki Efendinin Kuşağı", "Troyalı Kadınlar", "Kafatası", "Yeşil Kuş", "Tanrı", "Hürrem Sultan", "Camdan Kalp" ve "Venedik Taciri" adlı tiyatro oyunlarında rol aldı. "Unutma Beni" adlı dizide canlandırdığı Asuman karakteriyle tanındı.