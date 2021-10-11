Ünlü oyuncu Birce Akalay hastanelik oldu

Yer Gök Aşk, Babil, Son Yaz gibi dizilerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Birce Akalay hastaneye kaldırıldı. Giderek artan ağrılarının ardından hastaneye giden oyuncunun böbrek taşı düşürdüğü anlaşıldı.

Şikayetleri artan güzel oyuncu küçük bir operasyon geçirdi. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Birce Akalay, iki gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi.

Akalay son olarak FOX TV ekranlarında yer alan Son Yaz dizisine dahil olmuş ve performansıyla büyük beğeni toplamıştı.