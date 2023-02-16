Ünlü müzik grubu Pearl Jam’den depremzedelere destek

ABD’li rock müzik grubu Pearl Jam, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesine bağış yapan hayranlarından birine, 1996’da İstanbul’da verdikleri konserin yeniden basılmış imzalı afişini hediye edeceklerini duyurdu.

Pearl Jam'in internet sitesinde başlatılan ve grubun ABD ile Kanada'daki hayranlarına özel düzenlenen kampanya sonunda, bağış yapanlardan biri ödüllendirilecek.

Kazanan bağışçıya, İstanbul konserinin 2018'de yeniden basılmış afişi, grup üyelerinin imzasıyla hediye edilecek.



Bağış kampanyasının kazananı 6 Mart'ta duyurulacak.