Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi

Türkiye'nin en ünlü jokeylerinden olan Halis Karataş, bu sefer sevenlerini üzen hareketi nedeniyle gündeme geldi. Karataş'ın İstanbul'da yapılan bugünkü koşu öncesi bindiği Arts Man isimli ata vurduğu görüntüler izleyenleri şok etti.

Olayı sosyal medya hesabından paylaşan kullanıcı, "Halis Karataş da bunu yaparsa diğerleri ne yapmaz. Neden, niye, niçin? Yakışmadı sana Halis Karataş. Üzdün bizleri" ifadelerini kullandı.

CEZA ALMASI GEREKTİĞİ SÖYLENDİ

Ayrıca sosyal medya kullanıcıları tepki toplayan Halis Karataş'ın Türkiye Jokey Kulübü'nden ceza alması gerektiğini söylediler.

ÖZÜR DİLEDİ

Karataş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul'da bugün bindiğim ve son dönemde birlikte güzel birinciliklere imza attığım Arts Man ile aramda yaşananlar tüm yarışseverleri ve hayvanseveleri olduğu gibi beni de çok üzdü. Starta girerken huysuzluk yaparak diz kapağımı neredeyse kırılacak duruma getirmesi sonrasında can havliyle verdiğim tepki kabul edilebilir değil. Bu nedenle başta Arts Man ve ilgililerinden, sonra da tüm yarışsever ve hayvanseverlerden özür diliyor, bir daha böyle bir şey yaşanmayacağına söz veriyorum" dedi.