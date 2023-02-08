Ünlü isimlerden Türkiye'ye destek mesajları geliyor!
Dünyaca ünlü oyuncu Russell Crowe, Mark Ruffalo ve Elijah Wood'un da aralarında bulunduğu birçok sanatçı, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından sosyal medya üzerinden Türkiye'ye destek mesajları yayımladı.
Engeny Grinko
"Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen deprem yüzünden çok üzgünüm. Hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için acil şifalar diliyorum. Kalbim sizinle."
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Antonia Banderas
“Türkiye ve Suriye halklarına sarılıyorum. Son birkaç saat içinde tarifsiz bir trajedi yaşadılar. Hepsine metanet diliyorum.”
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Russel Crowe
"Ah Türkiye. Kalbim. Haberler çok korkunç.”
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Ellen DeGeneres
"Türkiye ve Suriye'nin yardımımıza ihtiyacı var. Binlerce insan öldü ve daha fazlası da enkazda mahsur kaldı. Yardım çabalarını destekleyebiliyorsanız, umarım desteklersiniz."
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