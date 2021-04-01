Ünlü iş adamlarının şoke eden FETÖ esareti

FETÖ’nün finansörü olan eski Boydak Holding yöneticisi Memduh Boydak ile örgütün Kayseri mahrem imamı Serdal Karakurt’un, ABD’de ziyaret ettikleri örgüt elebaşı Gülen’in kaşığıyla yarım bıraktığı yemekten yedikleri ortaya çıktı.

Ankara'da yakalanarak tutuklanan Kayseri İl Mahrem İmam Serdal Karakurt'un FETÖ'nün en büyük maddi destekçilerinden olan Boydak Holding yöneticilerinden Memduh Boydak ile Amerika'da FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'i ziyaret ettikleri ortaya çıktı. Şehir esnafından 9 milyon lira toplayan Karakurt'un Memduh Boydak ile gittiği Amerika'da Gülen'in yarım bıraktığı yemekten örgüt elebaşısının kaşığı ile yemek yedikleri ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 yıldır aranan FETÖ'nün Kayseri il mahrem imamı Serdal Karakurt'un Kayseri il yapılanmasında talebe mesulluğü, mahrem imamlık, eyalet imamlığı ve örgütün finans ağını kontrol ettiği tespit edildi. Akif kod ismini kullanan Karakurt, düzenlenen operasyonla Ankara'da saklandığı evinde sahte kimlik ve örgüt adına toplanmış yüklü miktarda para ile yakalanarak tutuklandı.

ÖRGÜT ADINA YILDA 9 MİLYON LİRA TOPLAMIŞ

Mahrem imam Serdal Karakurt hakkındaki beyanlarda, 2015'te Kocasinan eyalet imamlığı, ardından Kayseri il imamlığı yaptığı belirtildi. Karakurt'un mahrem yapılanma içerisinde yer aldığı sürede esnaf ve iş adamlarından himmet, burs, bağış adı altında örgüte yılda yaklaşık 9 milyon lira para topladığı, tutuklu-hükümlü örgüt üyelerine ve ailelerine maddi yardım yaptığı, finansmanı da çoğunlukla yurt dışında sağlandığı belirlendi.

Karakurt'un para transferini MASAK raporlarında görülmemesi için kargo ve başka şahıslar üzerinden gerçekleştirdiği belirlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında zanlının örgütün güncel yapılanmasında sadece il ile sınırlı olmamakla beraber bölge sorumlusu olarak görev üstlendiği ve yine büyük miktarlarda örgüt parasını yönetmeye yetkin olduğu bilgisine yer verildi.

BOYDAKLARLA GÜLEN ZİYARETİ

Yürütülen soruşturma kapsamında Karakurt hakkındaki beyanlar ve Bylock konuşmaları sonucunda talimat ile A.E isimli şahsın Memduh Boydak adına Boydak Holding çalışanından 50 bin lira nakit para aldığı ve Karakurt'a teslim ettiği belirlendi.

Soruşturma dosyalarında Karakurt'un FETÖ'nün en büyük maddi destekçilerinden olan Boydak Holding yöneticilerinden Memduh Boydak ve çeşitli iş adamları ile birlik Amerika'ya giderek FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'i ziyaret ettikleri ifadelerine yer verildi.

Memduh Boydak ile Amerika'ya giden Karakurt'un Gülen'in yarım bıraktığı yemekten örgüt elebaşısının kaşığı ile yemek yedikleri kaydedildi.

37,5 YIL HAPSİ İSTENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Serdal Karakurt hakkında 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme', 'Terörizmin finansmanı hakkında kanuna aykırılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından 37,5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

ÖRGÜT ELEBAŞININ YARIM KALAN YEMEĞİNİ ONUN KAŞIĞIYLA YEMİŞLER!

Hazırlanan iddianamede, Karakurt'un Kayseri il yapılanmasında tüm kademelerdeki örgüt üyelerini talimat verme yetkisi olduğu ve örgüte bağlılığı nedeniyle bir kısım diğer örgüt üyesi ile birlikte örgüt elebaşını ABD'de ziyarete gittiği ve burada örgüt elebaşının yarım bıraktığı yemekten örgüt elebaşının yediği kaşık ile yenilmesi şeklindeki sapkın ritüel gerçekleştirdiklerine dikkat çekildi.

Karakurt'un, örgüte ait kurumların bağlı olduğu şirketlerin hisselerinin gerektiğinde kim tarafından devralınacağını dahi bizzat belirleyebildiği anlatılan iddianamede örgüt üyelerine yönelik girişilecek kolluk işlemlerinden önceden haberdar olmasını sağlayacak bir bilgi akışı ağına da sahip olduğunun anlaşıldığı belirtildi.