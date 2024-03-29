Ünlü fizikçi insan geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu!

Kaku, insan beyninin incelendiğinde en az üç ayrı parçası olduğunu söylüyor.

Kaku açıklamalarına şöyle devam ediyor:

“Günümüzde tıp deneme yanılma yöntemiyle ilerliyor. Yeni ilaç fikirlerinin işe yarayıp yaramayacağını görmek için deneyler yapıyoruz, işe yaramadığını görünce başka bir ilaç deniyoruz. Pek çok ilaç da kazara bulundu. Fakat kuantum teorisiyle moleküllerin nasıl işe yarayabileceğini görselleştirebilir, ona göre ilaçlar geliştirebilirsiniz.

Bilgisayarların yardımıyla kanseri iyileştirebiliriz. Tümör ortaya çıkmadan önce bunu öngörebiliriz. Örneğin tuvalete gittiğinizde DNA’nız incelenebilir. Tümör oluşmadan 10 yıl önce bunun gerçekleşeceğini bilip ona göre müdahale edilebilir. Günümüzde ABD’de kan testiyle kanser teşhisi yapılabiliyor. Bu tip testler daha da yaygınlaşacak. Tümör kelimesi kullanımdan kalkacak. Aynısı kanser için de geçerli.”