Ünlü fizikçi insan geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu!
BBC, ABD’li fizikçi ve yazar Michio Kaku’ya geleceğe dair öngörülerini sordu. Ünlü fizikçi Michio Kaku, geleceğe ve yapay zekaya dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
New York Şehir Üniversitesi'nde teorik fizik profesörlüğü yapan ve gelecek öngörüleriyle tanınan 77 yaşındaki ABD’li fizikçi ve yazar Michio Kaku, kuantum çağının geleceğimizi nasıl şekillendireceğiyle ilgili dikkat çeken ön görülerde bulundu. Peki, Ünlü fizikçi Michio Kaku’nun insan geleceği hakkında önümüzdeki yıllar için tahminleri neler? İşte, ünlü fizikçi Michio Kaku’dan dikkat çeken açıklamalar.
Michio Kaku’nun önümüzdeki yıllar için tahminleri neler?
BBC, Kaku’ya geleceğe dair öngörülerini sordu.
ABD’li fizikçi ve yazar Michio Kaku, kuantum çağının geleceğimiz konusunda belirleyici olacağını söylüyor.
Kaku, kuantum çağında üretilen teknoloji ve bilgisayarların, hastalıkların tedavisinden kitlelerin beslenmesine kadar insanlığın en büyük sorunlarına radikal çözümler getireceğini düşünüyor.
Kaku, insan beyninin incelendiğinde en az üç ayrı parçası olduğunu söylüyor.
Kaku açıklamalarına şöyle devam ediyor:
“Günümüzde tıp deneme yanılma yöntemiyle ilerliyor. Yeni ilaç fikirlerinin işe yarayıp yaramayacağını görmek için deneyler yapıyoruz, işe yaramadığını görünce başka bir ilaç deniyoruz. Pek çok ilaç da kazara bulundu. Fakat kuantum teorisiyle moleküllerin nasıl işe yarayabileceğini görselleştirebilir, ona göre ilaçlar geliştirebilirsiniz.
Bilgisayarların yardımıyla kanseri iyileştirebiliriz. Tümör ortaya çıkmadan önce bunu öngörebiliriz. Örneğin tuvalete gittiğinizde DNA’nız incelenebilir. Tümör oluşmadan 10 yıl önce bunun gerçekleşeceğini bilip ona göre müdahale edilebilir. Günümüzde ABD’de kan testiyle kanser teşhisi yapılabiliyor. Bu tip testler daha da yaygınlaşacak. Tümör kelimesi kullanımdan kalkacak. Aynısı kanser için de geçerli.”
Geleceğin internetinin dijital olmayacağını söyleyen Kaku, bu ön görülerini şu cümleler ile dile getirdi:
“Geleceğin interneti beyinle birleşmiş kuantum bir internet olacak. Adı da Brainet (Beyin-net) olacak. Düşündüğünüz şeyleri dünyanın başka bir yerine gönderebilecek, başkalarıyla veya başka şeylerle düşünerek etkileşebileceksiniz”.