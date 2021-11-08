Ünlü aktörün katil olduğu film setinde bir ölümcül kaza daha!

İki hafta önce, Rust filminin New Mexico’da süren çekimlerinde başrol oyuncusu Alec Baldwin, kullandığı kurusıkı silahla yönetmeni Joel Souza'yı yaralamış, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins‘in ise ölümüne sebep olmuştu.

Screenrant'de yer alan habere göre; Olayla ilgili soruşturma tamamlanana kadar çekimleri durdurulan Rust filminin setinde, bir ölümcül kaza daha meydana geldi. Sete ara verilmesiyle birlikte seti toplamakla görevli Jason Miller, zehirli bir örümcek tarafından ısırıldı.

Hastaneye kaldırılan ve ameliyat olan Miller’ın, örümceğin yol açtığı enfeksiyon durdurulamazsa kolunu kaybedebileceği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

New Mexico eyaletinin Santa Fe kenti yakınında çekilen Western film Rust’ın yapımcısı ve başrol oyuncusu Alec Baldwin, rol icabı ateşlediği silahtan gerçek mermi çıkması sonucu kazara filmin 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i ve 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza’yı yaralamıştı. Görüntü yönetmeni Hutchins hayatını kaybetmişti.

Ünlü aktör, kazaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eş, anne ve çok takdir edilen meslektaşımız Halyna Hutchins'in hayatını alan trajik kazayla ilgili yaşadığım şok ve üzüntüyü ifade edecek hiçbir kelime yok" ifadesine yer vermişti.