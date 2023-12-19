Ünlü aktör Christopher Lloyd şimdi nerede?
Amerikalı bir aktör ve sahne sanatçısı Christopher Lloyd hakkında sizler için kısa bir araştırma yaptık. İşte detayları...
Christopher Allen Lloyd, 22 Ekim 1938 tarihinde Stamford, Connecticut, ABD'de doğdu.
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Lloyd, New York'taki Neighborhood Playhouse School of the Theatre'de eğitim aldı.
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Aktörlük kariyerine tiyatro sahnelerinde başladı. Broadway'de ve diğer tiyatro prodüksiyonlarında yer aldı.
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Televizyondaki ilk önemli rolü Guguk Kuşu (1975)
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