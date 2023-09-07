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Üniversiteli Nazlı Ece'nin ölüm nedeni belli oldu

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki evinde cansız bedeni bulunan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Nazlı Ece Akil'in ölüm nedeni belli oldu. Akil'in otopsi raporunda evinde kalp krizi geçirdiği ifade edildi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki evinde cansız bedeni bulunan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Nazlı Ece Akil'in ölüm nedeni belli oldu. Akil'in otopsi raporunda evinde kalp krizi geçirdiği ifade edildi.

Sakarya Üniversitesi öğrencisi Nazlı Ece Akil'in geçen akşam Serdivan ilçesindeki evinde hareketsiz yatarken buldu.

İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nazlı Ece Akil’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Akil'in cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi’ne gönderildi.

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