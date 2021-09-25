Üniversitede Bitcoin terörü
İngiltere’de 8 zorba Canterbury Christ Church üniversitesini basıp, iki genci bugünkü değeri 68.000 sterlin olan Bitcoin’i kendi hesaplarına transfer etmeye zorladılar.
İngiltere’de 8 zorba Canterbury Christ Church üniversitesini basıp, bir öğrenciyi bugünkü değeri 68.000 sterlin olan Bitcoin’i kendi hesaplarına transfer etmeye zorladılar.
Üniversite yurdunda kalan öğrencinin annesi, “olay 8 ay önce, oğlumun üniversiteye başladığı ilk hafta yaşandı. Oğlum Londra’dan gelen bir başka öğrenci ile arkadaş olmuş, aralarında kripto paralar ile ilgili bir tartışma yaşanmış. Bunun üzerine diğer çocuk dışardan 8 kişiyi üniversiteye çağırmış, ve bıçak zoruyla oğlumun bugünkü değeri 68.000 sterlin olan 6.000 sterlinlik Bitcoin’ini kendi hesaplarına aktarmışlar. Oğlum, hemen polisi aramış ama polisler çok geç gelmişler, saldırganlar o arada kaçmış” dedi.
Güvenlik gerekçesi ile ismi açıklanmayan mağdur öğrencinin annesi, “soruşturmanın sonlandırıldığını, saldırganlar ile ilgili hiçbir hukuki işlem yapılmadığını, üniversitenin tek önleminin ise oğlunun kaldığı odanın değiştirilmesi” olduğunu söylüyor.
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