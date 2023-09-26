Üniversite öğrencilerine cep telefonu ve bilgisayar desteği verilecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada üniversite öğrencilerine verilecek bilgisayar ve cep telefonu desteğine yönelik detayları açıkladı.

İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vergisiz cep telefonu hakkında yaptığı açıklamalar:

"Cuma günü TEKNOFEST 2023'te, bu sefer İzmir'de gençlerimizle gönül birlikteliğimizi yenileyeceğiz. "Üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Bu destekle cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar içinse piyasa fiyatının yüzde 16,7'sine kadar bir tutarda destek sağlayacağız.