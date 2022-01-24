AjansHaber.com.tr Dünya Üniversite kampüsünde silahlı saldırı

Üniversite kampüsünde silahlı saldırı, Yaralılar var

Almanya'daki Heidelberg Üniversitesi'nde kampüsünde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralılar olduğu belirtiliyor.

Alman polisi, Baden Württemberg eyaletindeki Heidelberg kentindeki Heidelberg Üniversitesi'nin konferans salonunda bir saldırganın çok sayıda kişiyi yaralamasının ardından intihar ettiğini açıkladı.

Olay sonrası açıklama yapan Mannheim polisi, saldırının yerel saatle 13.50’de uzun namlulu bir silahla gerçekleştirildiğini belirtti. Yaralılar hakkında bilgi paylaşılmazken, Heidelberg Üniversitesi'nin basın ofisinden de herhangi bir açıklama yapılmadı.

Olay yerindeki incelemelerin özel kuvvetler ile birlikte devam ettiğini belirten polis, saldırıyla ilgili geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurdu.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Elon Musk'ın Türkiye sırrı ortaya çıktı
İran, borcunu ödemeyen Irak'a gaz akışını durdurdu
Omicron varyantına karşı votka tavsiyesi
Aşı zorunluluğu yasası vatandaşları ikiye böldü
Alman Deniz Kuvvetleri Komutanı istifa etti
Tokyo Büyükelçisi 2,5 yıldan sonra Japonya'da
Berlusconi adaylığını geri çekti