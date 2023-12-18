Üniversite babanın çiftliği değil!

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Konya’da Dedeman Otel’de konaklamak için rezervasyon yaptırdı.

Otele gittiğinde lobide bir süre bekletilen rektör, yaşadığı mağduriyeti üniversitenin resmi internet sitesinde, “duyurular” bölümünde paylaştı.

Duyuruda, rektör ile ailesinin Konya’da bulunan Dedeman Otel’den rezervasyon yaptırdığı, ancak sabahın erken saatlerinden saat 17.00’a kadar odalarına giriş yapabilmek için bekledikleri belirtildi.

Rektörün, üniversitenin resmi sitesini "online şikayet siteleri" gibi kullanması sosyal medyada büyük tepki çekti.