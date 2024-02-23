Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde boy gösteren temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Turnuvada ilk maçlar 7 Mart'ta oynanacak.
Fenerbahçe, Galatasaray'ın dün akşam oynanan karşılaşma sonrası elenmesiyle ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım konumunda bulunuyor.
Gruplardan lider çıktığı için Konferans Ligi Play-Off Turu maçlarını bay geçen Fenerbahçe yoluna emin adımlarla devam ediyor.
Rakip belli oldu
Ülke puanını yükseltmek ve Avrupa'dan kupayla dönmek isteyen Fenerbahçe'nin Son 16 Turu'ndaki rakibi belli oldu.
Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile eşleşti.
İlk maçlar 7 Mart'ta, rövanş maçları ise 14 Mart'ta oynanacak. Fenerbahçe ilk maçını deplasmanda, ikinci maçını Kadıköy'de oynayacak.
İşte UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri...
Servette FC - Viktoria Plzen
Ajax - Aston Villa
Molde FK - Club Brugge
Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe
Dinamo Zagreb - PAOK FC
Sturm Graz - Lille
Maccabi Haifa - Fiorentina
Olimpiakos - Maccabi Tel-Aviv
Union Saint-Gilloise hangi ülkenin takımı?
Union Saint-Gilloise, Belçika'nın Brüksel şehrine bağlı olan Saint-Gilles bölgesinde yer alan bir futbol takımıdır. Tam adıyla Royale Union Saint-Gilloise olan kulüp, 1897 yılında kurulmuştur. Union Saint-Gilloise, Belçika'nın en üst düzey futbol ligi olan Jupiler Pro League'de mücadele etmektedir.
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