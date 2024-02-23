Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Fenerbahçe, Galatasaray'ın dün akşam oynanan karşılaşma sonrası elenmesiyle ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım konumunda bulunuyor.

Gruplardan lider çıktığı için Konferans Ligi Play-Off Turu maçlarını bay geçen Fenerbahçe yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Rakip belli oldu

Ülke puanını yükseltmek ve Avrupa'dan kupayla dönmek isteyen Fenerbahçe'nin Son 16 Turu'ndaki rakibi belli oldu.

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile eşleşti.

İlk maçlar 7 Mart'ta, rövanş maçları ise 14 Mart'ta oynanacak. Fenerbahçe ilk maçını deplasmanda, ikinci maçını Kadıköy'de oynayacak.

İşte UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri...

Servette FC - Viktoria Plzen

Ajax - Aston Villa

Molde FK - Club Brugge

Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe

Dinamo Zagreb - PAOK FC

Sturm Graz - Lille

Maccabi Haifa - Fiorentina

Olimpiakos - Maccabi Tel-Aviv

Union Saint-Gilloise hangi ülkenin takımı?

Union Saint-Gilloise, Belçika'nın Brüksel şehrine bağlı olan Saint-Gilles bölgesinde yer alan bir futbol takımıdır. Tam adıyla Royale Union Saint-Gilloise olan kulüp, 1897 yılında kurulmuştur. Union Saint-Gilloise, Belçika'nın en üst düzey futbol ligi olan Jupiler Pro League'de mücadele etmektedir.