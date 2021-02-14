UNESCO'dan Türk bilim insanı Türeci'ye övgü

Eşiyle birlikte virüse karşı aşı geliştirdi. Bu başarısıyla dünyanın konuştuğu isim oldu.

Türk bilim insanı Dr. Özlem Türeci'ye bir övgü de UNESCO'dan geldi.

'Türeci, aşı yarışında önde gelen bilim insanlarından'

UNESCO, Dr. Özlem Türeci'nin koronavirüs aşısı yarışında önde gelen bilim insanlarından biri olduğunu belirtti.

Örgütün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cinsiyetçi, etnik ve dini kalıplara son verilmeli. Bilim, çeşitliliğe dayandığı için çok daha etkilidir" ifadesi yer aldı.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Türeci, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşı ile dünyanın gündemine oturmuştu.

2021'de 2 milyar doz aşı üretmeyi hedefliyorlar

BioNTech, bu yıl dünyanın farklı ülkelerindeki 6 üretim tesisinde toplam 2 milyar doz aşı üretmeyi hedefliyor.

Türeci, firmada 10 yıl Klinik ve Bilimsel Danışma Kurulu üyeliği yaptıktan sonra, 2018'de yönetim kurulu üyesi oldu. Türeci, "tıbbi idareci" olarak klinik gelişim bölümünü de yönetmeye başladı.