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Ümraniyespor Kulübünde 14 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Ümraniyespor Kulübü, teknik heyet, futbolcu ve çalışanlardan toplam 14 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da, teknik heyet, futbolcu ve çalışanlardan toplam 14 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik ekibimizden 2, futbolcularımızdan 7, çalışanlarımızdan 5 kişi olmak üzere kulübümüzde toplam 14 kişinin Kovid-19 test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. İlgili kişilere izolasyon süreci uygulanmaya başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı. 

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