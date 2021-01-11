Ümitcan Uygun tutuklandı!

Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin yürütülen davanın bir numaralı şüphelisi durumundaki Ümitcan Uygun ile ilgili karar verildi. Uygun, 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Ümitcan Uygun'dan DNA örneği alınacağı, Aleyna Çakır davasındaki örneklerle karşılaştırılacağı da öğrenildi.

UYUŞTURUCU KULLANIRKEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Ankara'da Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun'un, iki kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntülerinin sosyal medyada yer aldığı tespit edildi. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ümitcan Uygun ve yanında bulunan iki kadından T.K.'yı Etimesgut ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca, Ümitcan Uygun'un kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla babası Durak Uygun da gözaltına alındı.

Ümitcan Uygun hakkında, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan işlem yapıldı. Durak Uygun ve T.K. emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Ümitcan Uygun ise buradaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Elleri kelepçeli olarak polisler eşliğinde emniyetten çıkarılan Ümitcan Uygun, adliyeye götürüldü.

DNA ÖRNEĞİ ALINACAK

Ümitcan Uygun'un gözaltına alındıktan sonra uyuşturucu kullanıp kullanmadığının belirlenmesi için kan örneklerinin alındığı, aynı zamanda da Aleyna Çakır'ın devem eden soruşturması kapsamında DNA örneklerinin alındığı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin Çakır'ın bedeninde tespit edilen DNA profilleri üzerinde işlem yapılacağı belirtilmişti. Aleyna Çakır'ın klasik otopsi işleminde vajinal sürüntü örneği ile sağ eldeki tırnak parçasından tespit edilen DNA profilleri üzerinde gerekli mukayese işlemlerinin yapılması yönünde işlemlerin devam ettiği açıklanmıştı. Bu kapsamda Ümitcan Uygun'dan alınan DNA örnekleri ile Aleyna Çakır'ın bedeninde tespit edilen DNA örnekleri de karşılaştırılacak soruşturma buna göre devam edecek.