Ümit Özdağ'dan Muharrem İnce açıklaması!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrılmasının ardından, seçim öncesi kulisler hareketlenmeye devam ediyor.

"Muharrem İnce ittifaktan ayrıldı"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Memleket Partisi’yle ittifak yapacaklarını ve adaylarının Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce olacağını söylemesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile oluşturacakları ittifakın dağıldığını söyledi. Özdağ, "Muharrem İnce, 24 saat önce ittifaktan ayrıldığını açıkladı." diye konuştu.

Kayseri'de bir yerel televizyona konuşan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Muharrem İnce'nin ittifaktan ayrıldığını açıkladı. Özdağ, Mansur Yavaş'a yaptığı adaylık çağrısı nedeniyle İnce'nin böyle bir hamle yaptığını söyledi.

"Çok büyük hata yaptı"

İnce'ye yönelik sert ifadeler kullanan Özdağ, "Muharrem İnce, 24 saat önce ittifaktan ayrıldığını açıkladı. Ben Mansur Yavaş'a çağrı yaptığımda Sayın İnce'nin böyle bir tepki gösterebileceğini tahmin ettim. Yanlış yaptı. Çok büyük bir yanlış yaptı. Onu takdiridir, saygı gösteririz. Siyaset devlete ve millete hizmet etme yeridir. Kendi kişisel siyasi kariyerimizi planlama ve egolarımızı tatmin etme yeri değildir." diye konuştu.

İnce'den Özdağ'a canlı yayında tepki

Muharrem İnce ise katıldığı canlı yayında kimsenin yedek adayı olmadığını ifade edip, "Sayın Özdağ bir partinin genel başkanı, ben de öyleyim. Mansur Yavaş'ta başka bir partinin Belediye Başkanı. Ben bunu siyasi nezaketsizlik olarak görürüm, doğru değil bu. Sen partiyi niye kurdun o zaman? Belediye önüne bizi davet ediyor, benim belediyede işim yok" diyerek Özdağ'a tepki gösterdi.