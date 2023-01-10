Ümit Özdağ'dan aday açıklaması! Aday olursa destekleriz!

Millet İttifakı'nın Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığına aday göstermemesi durumunda, Zafer Partisi'nin gösterilen adayı destekleyip desteklemeyeceği sorusuna Özdağ, "Biz kendi adayımızı çıkarıyoruz ittifak olarak.

Mansur Yavaş dışında hiçbir adayı desteklemiyoruz. Başından beri söyledim aday olursa destekliyoruz." yanıtını verdi.