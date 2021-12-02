Ümit Özdağ: Türk vatandaşlığı alanlar 10 yıl oy kullanamasın

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye'nin örtülü bir istila altında" olduğunu, şehirlerin demografik yapısının değiştiğini, Türkiye'ye sığınan mültecilerle bazı şehirlerin adeta Suriye kenti haline geldiğini öne sürdü.

"İlk 10 sene seçimlerde oy kullanamamasının düzenlenmesini talep edeceğiz"

Türkiye'nin sadece ülkede bulunan 5.3 milyon Suriyeliyi değil Suriye'nin kuzeyindeki 3.7 milyon Suriyeli de beslediğini kaydeden Özdağ, "Zafer Partisi olarak önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yasa teklifi veriyoruz. Yasayla, Türk vatandaşlığı alanların, Suriyeli ve diğerlerinin, ilk 10 sene vatandaşlık aldıktan sonra seçimlerde oy kullanamamasının düzenlenmesini talep edeceğiz. Vatandaşlığın geçerli olması için de isimlerinin Resmi Gazete'de yayımlanmasını talep ediyoruz." dedi.

Memleket Partisi destekleyecek

Özdağ, konuyu diğer partilerle görüşmeye başladıklarını, Memleket Partisi'nin yasa teklifi verildiğinde destekleyeceğini ifade etti.

Babacan'a eleştiri

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, açıklamasında, "5 milyon Suriyeli Türkiye için büyük bir ekonomik yük değil" ifadesini kullandığını aktaran Özdağ, "Bu cümle Türk milletinin aklına yapılan bir hakarettir. Ne demek Türkiye büyük harcama yapmadı. Almanya'da veya Fransa'da böyle bir açıklamayı yapan siyasetçiyi, halk sokağa çıkartmaz." değerlendirmesinde bulundu.