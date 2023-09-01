Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'ndan istediği bakanlıkları açıkladı

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, 28 Mayıs seçimlerinden önce Kılıçdaroğlu ile yaptığı gizli ittifak anlaşmasının detaylarını açıkladı.

CHP kanadından gelen 'gizli anlaşma yok' açıklamalarının ardından anlaşma protokolündeki bazı gizli maddeleri kamuoyu ile paylaşan Özdağ bu kez de Kılıçdaroğlu'ndan istediği bakanlıkları açıkladı.

Kılıçdaroğlu'ndan 3 bakanlık ve bir de MİT Başkanlığını isteyen Özdağ, Zafer Partisi'ne verilecek bakanlıkları da açıkladı.

Gazeteci Bahar Feyzan'a konuşan Özdağ, seçimin kazanılması durumunda İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür, Turizm Bakanlığı Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kendilerine verileceğini açıkladı.