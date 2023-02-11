Ümit Özdağ hakkında şikayet üzerine soruşturma başlatıldı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine Zafer Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkında iftira suçundan soruşturma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne avukatıyla müracaat eden A.B'nin şikayeti doğrultusunda milletvekili Ümit Özdağ hakkında iftira suçundan soruşturma açıldı.

Özdağ'ın milletvekili olması nedeniyle soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütecek.