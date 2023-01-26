Ümit Özat'ın babası vefat etti!

Ümit Özat'ın acı günü... Fenerbahçeli eski futbolcu Ümit Özat, babasının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Ümit Özat, "Maalesef Babamızı, canımızı kaybettik. Acımız taze. Bu süreçte bize destek olan tüm dostlara teşekkür ederiz. Cenaze bilgilerini önümüzdeki saatlerde paylaşacağız..." ifadelerini kullandı.