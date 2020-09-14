Ümit Kocasakal: "Atatürk yaşasa sizi sopayla kovalardı"

CHP'de İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk ile ilgili yaptığı açıklamaların yankıları sürerken, partiden ihraç edilen İstanbul Barosu Eski Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal yaptığı açıklamada, ""Atatürk hayatta olsa asıl sizi de, sizi oraya getirenleri de, buna sessiz kalanları da sopayla kovalayıp, ‘Benim partimde ne işin var’ derdi." dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun; "Ben Atatürk değil, Gazi Mustafa Kemal derim" şeklindeki sözleri partide tartışılmaya devam ediyor.

CHP'den ihraç edilen Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu eleştirdi ve "Atatürk hayatta olsa asıl sizi de, sizi oraya getirenleri de, buna sessiz kalanları da sopayla kovalayıp, 'Benim partimde ne işin var' derdi. Evet, sizin bırakın il başkanlığını, bu partide yeriniz yok" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ümit Kocasakal'ın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Bayan Kaftancıoğlu, hiç debelenmeyin! Mustafa Kemal Atatürk sizin zihninizde, fikrinizde, genetiğinizde yok. Bu gerçek, 'askeri' olmaktan rahatsızlık duyup, bunu örtbas etmek için samimiyetsiz bir 'yoldaşlık' uydurmanızdan, söylemlerinizden belli."

"Siz kimsiniziz ki Atatürk'ün yoldaşı olasınız.! Sizin kategorinizi de, gerçek aidiyetinizi de, alışkanlıklarınızı da çok iyi biliyoruz. Kimseyi kandıramazsınız. Donmuş olan da, statik olan da asıl sizsiniz."

"Atatürk hayatta olsa asıl sizi de, sizi oraya getirenleri de, buna sessiz kalanları da sopayla kovalayıp, 'Benim partimde ne işin var' derdi. Evet, sizin bırakın il başkanlığını, bu partide yeriniz yok. Ait olduğunuz yere gidin."

"Çırpındıkça batıyorsunuz. Bu sizin aslınıza rücu edişiniz. Size bu cüreti verenleri de biliyoruz. Çok mu zor: Biraz dürüstlük, biraz ahlak, biraz samimiyet lütfen!"

KAFTANCIOĞLU: "KİŞİLERİN İSİMLERİNDEN SÖZ EDERKEN, BELİRLİ ALIŞKANLIKLARLA BUNLARIN ÖZEL ATIFLARLA KATEGORİZE EDİLMESİNE KARŞIYIM"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 9 Eylül'de video konferansla gerçekleştirilen Taksim Toplantıları'na konuk oldu. 1.5 saatlik konuşmasında Kaftancıoğlu, Atatürk'e atfen üç kez Gazi Mustafa Kemal ifadesini kullandı.

Kaftancıoğlu, TBMM eski Başkanvekili Uluç Gürkan'ın, "Atatürk adını kullanmamak tercihiniz mi?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Kişilerin isimlerinden söz ederken, belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek, kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum."