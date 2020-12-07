Ümit Erdim ölüm haberine isyan etti

Koronavirüs ülkemizde can almaya hızla devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi doktoru Ümit Erdem de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

30 yıldır İBB'de görev yapan Erdem'in ölüm haberi, Sözcü gazetesinde yer alırken, gazetenin internet sitesinde hayatını kaybeden kişinin oyuncu Ümit Erdim, olduğu yazdı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Erdim, "Tıklanmayı seviyorsunuz, haberi yazanı da tıklarlar bol bol inşallah" dedi.

Haberi, Instagram'da gönderi olarak paylaşan Ümit Erdim'e de yorum yağdı. Haberi görenler, isyan ettiler.