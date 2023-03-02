Ümit Dikbayır'ın paylaşımı Altılı Masa'daki krizi ortaya çıkardı

Altılı Masa'nın bilmeceye dönen adaylık krizi bir kez daha su yüzüne çıktı.

İYİ Parti Mali İşler Başkanı, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Altılı Masa'nın 12. toplantısının ardından İYİ Parti dışındaki bileşenlerin Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinde ısrar etmesinin ardından "Millet 5'ten büyüktür..." yazdı.

Dikbayır, gelen tepkiler üzerine kısa bir süre sonra tweetini silmek zorunda kaldı. Akşener'e en yakın isimlerden biri olan Ümit Dikbayır'ın Akşener'in yeğeni olduğu biliniyor.