Meral Akşener’in intikamı!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “kesin ihraç” istemiyle disipline sevkini istediği İyi Parti Sakarya Milletvekili Dikbayır için bugün partiden ihraç kararı alındı. Akşener'in banka hesaplarını inceletmekle ve belediyelerle ticari ilişkilere girmekle itham edilen Dikbayır hakkındaki ihraç kararının, gazeteci İsmail Saymaz’a yaptığı açıklamalar nedeniyle alındığı öğrenildi.

İYİ Parti’de, 14 Mayıs seçimleri öncesinde Akşener’in yakın kurmayları arasında yer alan Ümit Dikbayır’ın, Akşener ailesi ve özel kalem müdürü Esma Bekar’ın banka hesaplarını yasa dışı yollardan incelettiği iddiası ile tartışmalar başlamıştı. Dikbayır’ın ayrıca Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinden şahsına, ailesine ve üçüncü kişilere ihale veya iş alınmasına aracılık ettiği, bir parti çalışanını taciz ettiği iddiaları da gündeme gelmişti. Bu iddiaların ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, Dikbayır’ın kesin ihraç istemiyle disipline sevkini istemişti.

Araştırılmasını istemişti

İddialarla ilgili tartışmalar sürerken Dikbayır da, gazeteci İsmail Saymaz’a yaptığı açıklamada “Bankaya başvurulsun. Hangi şubeden, hangi memur araştırdı, açığa çıksın. Böyle bir şerefsizlik olur mu? Suç bu. Genel başkan dedikodular ve kumpaslar içinde kaldı. Belediyelerle iş yaptığım yalan. Çıkarsınlar en ufak bir şey varsa. Milletvekilliğinden istifa ederim. Ben partinin kurucularındanım. Gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorum” ifadelerini kullanmıştı. Dikbayır, daha sonra partisinin Genel Başkanı Meral Akşener'in hesaplarını incelettiği ve belediyelerle ticari ilişkisi olduğu iddialarına ilişkin partisine başvuruda bulundu. İYİ Parti Disiplin Kurulu ve Meclis Grubu'na dilekçe veren Dikbayır, iddiaların araştırılmasını istedi.

Gerekçe, açıklamaları

Dikbayır’ın ihraç talebini bugün değerlendiren İyi Parti Disiplin Kurulu, Dikbayır’ın partiden ihracına karar verdi. Karar gerekçesinin ise taciz iddialarına dayandırılmadığı, Dikbayır’ın gazeteci İsmail Saymaz’a yaptığı “Bankaya başvurulsun. Hangi şubeden, hangi memur araştırdı, açığa çıksın. Böyle bir şerefsizlik olur mu? Suç bu” ifadeleri nedeniyle ihraç edildiği öğrenildi.