Ulus'ta başıboş köpek tehdidine çözüm istendi

Dernek Başkanı Murat Pınar, Ulus Meydanı'ndaki basın açıklamasında, irade sahibi olmayan, kendisine sorumluluk yüklenemeyen ve iç güdüleriyle hareket eden hiç bir hayvana düşman olunamayacağını belirtti.

Antalya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın da babası olan Murat Pınar, şöyle konuştu:

"Sevdiklerimizin, tamamen iç güdüleriyle hareket eden, ısıran, parçalayan, öldüren başıboş köpeklerin kurbanı olmalarını kesinlikle kabul etmiyoruz, buna rıza göstermek istemiyoruz. Ülkemizin sokaklarının başıboş sokak köpeklerin egemenliğine teslim edilmesini istemiyoruz."

Pınar, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda gerekli değişikliklerin ivedilikle yapılmasını isteyerek, "Bütün başıboş köpeklerin, temel insan haklarının ve hayvan refahının sağlanması için toplanmasını, tüm insanlarımızın başıboş köpek tehdidinden arınmış güvenli sokaklara kavuşturulmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar da "Bugün Mahra'sız 251'inci günümüz. Acımızın faili, sebebi, sonucu belli." dedi. Anne Pınar, insanların anayasaca güvence altına alınan güvenli sokaklarda, yaşam hakkının devlet tarafından korunup gözetilmesini talep ettiklerini söyledi.

Başıboş köpeklerin saldırıları nedeniyle hayatlarını kaybedenler, karanfillerle ve temsili ayakkabılarla anıldı.